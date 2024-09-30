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Температура морської води в Одесі сьогодні, 30 вересня: стала теплішою

Температура морської води в Одесі сьогодні, 30 вересня: стала теплішою

Сьогодні в Одесі очікується тепла і комфортна осіння погода. Вода в Чорному морі також продовжує радувати достатньою для купання температурою.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у понеділок, 30 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 20-21°С (днем раніше була прохолоднішою – 19-20°С). Для деяких людей така вода вже досить прохолодна, але купатися в морі за такої температури ще можна.

Зі свого боку ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21,0°С.

вода

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