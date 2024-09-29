Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 сентября: греет или бодрит?

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 сентября: греет или бодрит?

Сентябрь почти на исходе, но погода в Одессе остается по-летнему теплой и комфортной. А вот комфортна ли сейчас для купания морская вода?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 29 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20°С (такая же она была и днем ранее). Для некоторых людей такая вода уже достаточно прохладная и бодрящая, но купаться в море при такой температуре еще можно.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 21,2°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня такова:

Температура воды, 29 сентября

Отметим, что накануне самая теплая вода в регионе была в Овидиополе – 21,4°C. А самая холодная – в Измаиле, где ее температура не превышала 18,2°C.

Также напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 22-24°С, в Одесской области – до 22-27°С.

Фото Анны Баратынской

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua