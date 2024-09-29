Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 сентября: греет или бодрит?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 29 сентября 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20°С (такая же она была и днем ранее). Для некоторых людей такая вода уже достаточно прохладная и бодрящая, но купаться в море при такой температуре еще можно.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 21,2°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня такова:

Отметим, что накануне самая теплая вода в регионе была в Овидиополе – 21,4°C. А самая холодная – в Измаиле, где ее температура не превышала 18,2°C.

Также напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 22-24°С, в Одесской области – до 22-27°С.

Фото Анны Баратынской