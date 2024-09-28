Каким будет в Одессе воскресный день 29 сентября – прогноз

На завтрашний воскресный день, 29 сентября 2024 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области преимущественно ясную погоду без осадков. Воздух днем прогреется до 24-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 29 сентября
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 сентября
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.