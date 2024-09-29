Температура морської води в Одесі сьогодні, 29 вересня: гріє чи бадьорить?

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 29 вересня 2024 року, температура морської води біля берегів Одеси становитиме 19-20°С (така ж вона була і днем ​​раніше). Для деяких людей така вода вже досить прохолодна і підбадьорлива, але купатися в морі за такої температури ще можна.

У свою чергу ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 21,2°С.

Температура води у курортних місцях Одеської області сьогодні така:

Зазначимо, що напередодні найтепліша вода у регіоні була в Овідіополі – 21,4°C. Найхолодніша – в Ізмаїлі, де її температура не перевищувала 18,2°C.

Також нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 22-24°С, А на Одещині – до 22-27°С.

Фото Анни Баратинської