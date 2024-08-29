Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 августа: комфортная

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 29 августа, температура морской воды у берегов Одессы будет не ниже 24-25°С.

Аналогичные данные приводит ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25.0°C.

Самая теплая вода сегодня в Украине зафиксирована в Затоке, ее значение составляет 26.0°C

Таблица с текущими температурными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона: