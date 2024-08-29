Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 августа: комфортная

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 августа: комфортная

На сегодня синоптики снова объявили штормовое предупреждение, ожидается гроза. Но если прогноз не оправдается, то смело можно купаться — температура воздуха и воды в Черном море остается комфортной.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 29 августа, температура морской воды у берегов Одессы будет не ниже 24-25°С.

Аналогичные данные приводит ресурс Seatemperature, согласно которым Черное море вблизи Одессы прогреется до 25.0°C.

Самая теплая вода сегодня в Украине зафиксирована в Затоке, ее значение составляет 26.0°C

Таблица с текущими температурными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:

вода

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua