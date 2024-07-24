Температура морской воды в Одессе сегодня, 24 июля: идеально

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.8°C. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует, что сегодня в Одессе дневная температура поднимется до 28-30°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области