Температура морской воды в Одессе сегодня, 23 июля: идеальная

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.3°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме.

В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует сегодня в Одессе переменную облачность. Возможен дождь, гроза. Температура воздуха днем 28-30°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области