Температура морской воды в Одессе сегодня, 23 июля: идеальная

Температура морской воды в Одессе сегодня, 23 июля: идеальная

Теплое море продолжает радовать отдыхающих идеальными условиями, при которых в воде можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.

По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.3°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме.

В любом случае важна и общая погода.  Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует сегодня в Одессе переменную облачность. Возможен дождь, гроза.  Температура воздуха днем 28-30°С.

Температура воды в курортных местах Одесской области

вода

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua