Температура морской воды в Одессе сегодня, 23 июля: идеальная

Теплое море продолжает радовать отдыхающих идеальными условиями, при которых в воде можно находиться без малейшего дискомфорта. Но стоит помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются различные болезнетворные организмы.
По данным специализированного ресурса Seatemperature, сегодня, 23 июля, температура морской воды в Одессе составляет 27.3°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме.
В любом случае важна и общая погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует сегодня в Одессе переменную облачность. Возможен дождь, гроза. Температура воздуха днем 28-30°С.