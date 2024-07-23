Температура морської води в Одесі сьогодні, 23 липня: ідеальна

Тепле море продовжує радувати відпочивальників ідеальними умовами, за яких у воді можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам’ятати, що за такої температури води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми.
За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 23 липня, температура морської води в Одесі становить 27.3°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі.
У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує сьогодні в Одесі мінливу хмарність. Можливий дощ, гроза. Температура повітря вдень 28-30°С.