Температура морської води в Одесі сьогодні, 23 липня: ідеальна

За даними спеціалізованого ресурсу Seatemperature, сьогодні, 23 липня, температура морської води в Одесі становить 27.3°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі.

У будь-якому разі важлива і загальна погода. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує сьогодні в Одесі мінливу хмарність. Можливий дощ, гроза. Температура повітря вдень 28-30°С.

Температура води в курортних місцях Одеської області