Температура морской воды в Одессе сегодня, 2 октября: бодрящая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 октября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 18-19°C. Такая вода является прохладной и освежающей, многим она будет казаться холодной. Хотя для некоторых людей она может быть комфортной для купания.

В свою очередь ресурс Seatemperature информирует, что Черное море у одесского побережья сегодня прогреется до 20,1°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области