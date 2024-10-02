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Температура морської води в Одесі сьогодні, 2 жовтня: підбадьорлива

Температура морської води в Одесі сьогодні, 2 жовтня: підбадьорлива

Сьогодні в Одесі очікується помірно тепла і суха погода, яка ще дає змогу відпочити біля моря. Вода в Чорному морі вже не літня, але все ще залишається прийнятною для купання.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 2 жовтня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 18-19°C. Така вода є прохолодною та освіжаючою, багатьом вона здаватиметься холодною. Хоча для деяких людей вона може бути комфортною для купання.

Зі свого боку ресурс Seatemperature інформує, що Чорне море біля одеського узбережжя сьогодні прогріється до 20,1°C.

Температура води в курортних місцях Одеської області

вода

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