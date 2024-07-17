Погода в Одессе 18 июля: неужели надвигается гроза?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, четверг, 18 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: во второй половине дня в Одессе ожидается гроза, а в Одесской области – местами град.
Как вести себя во время грозы
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.
А в ГСЧС напоминают, как действовать во время грозы:
- не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;
- не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- не купайтесь в водоемах;
- не пользуйтесь электроприборами;
- избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закройте окна и двери;
- отложите телефон и займитесь делами, которые успокаивают.
Прогноз погоды в Одессе на 18 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня шквал 17-22 м/с.
Температура ночью 27-29°С, днем 36-38°С.
Температура морской воды 27-28°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 июля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.
Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.
Температура ночью 24-29°С, днем 33-38°С, местами до 41°С.
На автодорогах области видимость хорошая.