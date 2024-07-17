Погода в Одессе 18 июля: неужели надвигается гроза?

Как вести себя во время грозы

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

А в ГСЧС напоминают, как действовать во время грозы:

не прячьтесь под высокими, одиночными деревьями или на возвышении;

не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

не купайтесь в водоемах;

не пользуйтесь электроприборами;

избегайте металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;

если вы в поле, лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;

закройте окна и двери;

отложите телефон и займитесь делами, которые успокаивают.

Прогноз погоды в Одессе на 18 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня шквал 17-22 м/с.

Температура ночью 27-29°С, днем 36-38°С.

Температура морской воды 27-28°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 июля

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер северный, 7-12 м/с, во второй половине дня местами шквал 17-22 м/с.

Температура ночью 24-29°С, днем 33-38°С, местами до 41°С.

На автодорогах области видимость хорошая.