Температура морской воды в Одессе сегодня, 16 августа: станет ли прохладнее

Август радует одесситов и гостей города стабильной теплой погодой, благоприятной для пляжного отдыха. «Одесская жизнь» рассказывает, какой будет вода в Черном море у берегов Одессы и других куротных местах области.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 16 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 22-23°С. Это оптимальная температура воды для оздоровительного купания.
В то же время специализированный ресурс Seatemperature сообщает, что температура воды у одесского побережья составляет 24.6°C.
Согласно прогнозу, значение температуры воды в Одессе будет двигаться разнонаправленно, в ближайшие дни вода станет теплее, но через 10 дней все-таки немного похолодает.
Данные о температуре воды в других курортных местах Одесской области сегодня: