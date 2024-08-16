Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 серпня: чи стане прохолодніше

Небезпечно, але не смертельно: чим загрожують людям медузи в морі біля Одеси (відео) З одного боку, медузи мають заворожуюче красивий вигляд, з іншого — можуть становити небезпеку для людини. Це один із найбільших видів медуз Чорного і Середземного морів. Зазвичай їхній розмір сягає 30-40 см. Але особливо видатні екземпляри можуть досягати понад два метри в діаметрі і важити до 10 кілограмів. Контакт із корнеротом викликає опіки та алергічні реакції. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Плями мазуту на одеських пляжах: яких висновків дійшли екоінспектори Днями у соцмережах з’явилася інформація про наявність плям мазуту у морській воді в районі одеських пляжів «Ланжерон», «Дельфін» та «Lion». На ситуацію відреагували державні інспектори з охорони навколишнього природного довкілля Південно-Західного округу – вони обстежили узбережжя Чорного моря та відібрали проби морської води. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ