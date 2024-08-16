Температура морської води в Одесі сьогодні, 16 серпня: чи стане прохолодніше

Серпень радує одеситів та гостей міста стабільною теплою погодою, сприятливою для пляжного відпочинку. “Одеське життя” розповідає, якою буде вода у Чорному морі біля берегів Одеси та інших куротних місць області.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у п’ятницю, 16 серпня, температура морської води біля берегів Одеси становитиме щонайменше 22-23°С. Це оптимальна температура води для оздоровчого купання.
Водночас спеціалізований ресурс Seatemperature повідомляє, що температура води біля одеського узбережжя становить 24.6°C.
Згідно з прогнозом, значення температури води в Одесі рухатиметься різноспрямовано, найближчими днями вода стане теплішою, але через 10 днів усе-таки трохи похолодає.
Дані про температуру води в інших курортних місцях Одеської області сьогодні: