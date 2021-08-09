Температура морской воды в Одессе 9 августа: в понедельник на пляж тоже можно

Сегодня, в понедельник, 9 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса. По сравнению со вчерашним днем море осталось такой же температуры.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Температура воздуха днем составит +28+30 градусов.