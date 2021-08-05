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Температура морской воды в Одессе 5 августа: купаться можно

Температура морской воды в Одессе 5 августа: купаться можно

Сегодня, в четверг, 5 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 23-24 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению со вчерашним днем, море прогрелось на два градуса.

Между тем, стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 24 градуса.

Что касается качества воды, то последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

Сегодня днем в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +28+30 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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