Температура морской воды в Одессе 3 августа: идти ли купаться?

Сегодня, во вторник, 3 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

О такой же температуре морской воды сообщалось и днем ранее.

Между тем, напомним, что после дождей море может стать холоднее. К тому же, данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 21 градус.

Что касается качества воды, то последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

По прогнозам, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. Температура воздуха днем составит +28+30 градусов.