Температура морской воды в Одессе 27 августа: для купания пригодна

Сегодня, в пятницу, 27 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что на три градуса теплее, чем днем ранее. Такая вода вполне комфортна для купания.

Тем не менее, стоит напомнить, что разные погодные сервисы могут предоставлять неоднозначную информацию о температуре моря.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Также напомним, что сегодня в Одессе прогнозируют переменную облачность. Возможен кратковременный дождь.

Воздух днем прогреется до +24+26 градусов.