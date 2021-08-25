Температура морской воды в Одессе 25 августа: еще можно купаться

Сегодня, в среду, 25 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

При этом напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 21 градус.

Также напомним, что по результатам последних лабораторных исследований, морская вода на одесских пляжах соответствует санитарно-гигиеническим нормам, кроме Лузановки, где купаться в настоящее время не советуют.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +27+29 градусов.