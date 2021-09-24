Температура морской воды в Одессе 24 сентября: немного теплее воздуха

Сегодня, в пятницу, 24 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 17-18 градусов. Такой же она была и днем ранее, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Отметим, что купание в таком море сейчас «на любителя». Между тем, сейчас море на пару градусов теплее воздуха.
Также напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.
По информации сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 18 градусов.
При этом вода на всех пляжах Одессы и Одесской области соответствует санитарно-гигиеническим нормам за исключением рекреационной зоны района «Центрального» в Затоке.
Сегодня, 24 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.
Воздух днем прогреется до 15-17 градусов.