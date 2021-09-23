Погода в Одессе 24 сентября: курс на потепление?

Завтра, в пятницу, 24 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +7+9 °С, днем она поднимется до +15+17 °С. Отметим, что это на градус теплее, чем днем ранее.

По Одесской области переменная облачность. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +4+9 °С, днем +13+18 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.