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Температура морской воды в Одессе 23 июля: вчерашний ливень охладил море

Температура морской воды в Одессе 23 июля: вчерашний ливень охладил море

Сегодня, в пятницу, 23 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 21 градус.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ночью 22 июля в Одессе прошел сильнейший ливень и снизилась температура воздуха. Морская вода остыла на 3-4 градуса. Если позавчера ее температура была +24 градуса, то теперь +21.

И еще важное замечание: потоки воды смыли в море много мусора и грязи биолгического происхождения. В такой ситуации возрастает содержание в воде болезнетворных бактерий. Потому купаться на пляжах после обильных осадков не рекомендуется.

При погодных изменениях данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 21 градусов.

Читайте на нашем сайте также полный прогноз погоды в Одессе на 23 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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