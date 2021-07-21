Температура морской воды в Одессе 21 июля: стоит ли идти на пляж?

Сегодня, в среду, 21 июля, температура морской воды на одесском побережье составит 24-25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Отметим, что днем ранее море было на один градус теплее.

Между тем, стоит напомнить, что с понижением температуры воздуха данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 25 градусов.

Как прогнозируют синоптики, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух днем прогреется до +28+30 °С.

Полный прогноз погоды на 21 июля здесь.

Также напомним, что на 21 июля в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение и «желтый» уровень опасности из-за вероятности грозы.