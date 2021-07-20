Температура морской воды в Одессе 20 июля

Во вторник, 20 июля температура морской воды у берегов Одессы составит 25-26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению со вчерашним днем температура моря прогрелась еще на один градус.

Кроме температуры воды радует и то, что на всех пляжах Одессы можно купаться – вода на них соответствует санитарно-гигиеническим показателям.

Температура воздуха днем составит +31+33 °С. На небе переменная облачность. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя.

Читайте также полный прогноз погоды на сегодня.