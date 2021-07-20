Температура морской воды в Одессе 20 июля

Во вторник, 20 июля температура морской воды у берегов Одессы составит 25-26 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По сравнению со вчерашним днем температура моря прогрелась еще на один градус.
Кроме температуры воды радует и то, что на всех пляжах Одессы можно купаться – вода на них соответствует санитарно-гигиеническим показателям.
Температура воздуха днем составит +31+33 °С. На небе переменная облачность. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя.
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