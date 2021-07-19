Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

Отключения света в Одессе 20 июля Завтра, во вторник, 20 июля в Одессе энергетиками запланированы отключение электричества для проведения ремонтных и плановых работ. ПОДРОБНЕЕ

Что делать, если соседский кондиционер капает вам на голову? Жители многоэтажек часто сталкиваются с тем, что жидкость из кондиционера капает куда ей вздумается. На головы, на подоконники, на козырьки балконов, на припаркованные автомобили. Ритмичный шум многим не дает заснуть жаркими ночами. Кроме того, если кондиционер не чистят, то в конденсате заводятся вредные бактерии. ПОДРОБНЕЕ