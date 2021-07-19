Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

20 июля, во вторник, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, днем южный 9-14 м/с.
Температура ночью 22-24 °C, днем 31-33 °C.
По Одесской области
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, днем южный 9-14 м/с.
Температура ночью 19-24 °C, днем 30-35 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ну а когда в Одессе станет прохладнее, читайте в материале «Одесской Жизни», посвященном прогнозу погоды на текущую неделю.