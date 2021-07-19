Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

Прогноз погоды в Одессе на 20 июля

20 июля, во вторник, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем ​​южный 9-14 м/с.

Температура ночью 22-24 °C, днем ​​31-33 °C.

По Одесской области

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, днем ​​южный 9-14 м/с.

Температура ночью 19-24 °C, днем ​​30-35 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ну а когда в Одессе станет прохладнее, читайте в материале «Одесской Жизни», посвященном прогнозу погоды на текущую неделю.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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