Температура морской воды в Одессе 2 сентября: идти ли на пляж в День города

Сегодня, в четверг, 2 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса, что на один градус выше, чем днем ранее, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким образом, морская вода вполне пригодна для купания.

Тем не менее, напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Что касается качества морской воды, то до последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, но возможен сильный ветер.

Воздух днем прогреется до +20+22 градусов.