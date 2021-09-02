Температура морской воды в Одессе 2 сентября: идти ли на пляж в День города

Сегодня, в четверг, 2 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса, что на один градус выше, чем днем ранее, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Таким образом, морская вода вполне пригодна для купания.
Тем не менее, напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.
Так, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.
Что касается качества морской воды, то до последним данным, в Одессе она соответствуют нормам на всех пляжах.
По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, но возможен сильный ветер.
Воздух днем прогреется до +20+22 градусов.