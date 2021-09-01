Каким будет в Одессе День города: прогноз погоды на 2 сентября

Завтра, в четверг, 2 сентября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Между тем, как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, по городу объявлено предупреждение из-за сильного северо-западного ветра. Утром и днем он может усилиться до 15-18 м/с.
Температура ночью +14+16 °С, днем воздух прогреется до +20+22 °С.
По Одесской области переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем 15-18 м/с.
Температура ночью +12+17 °С, днем +17+22 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.