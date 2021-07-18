Температура морской воды в Одессе 18 июля: самое время купаться

Сегодня, в воскресенье, 18 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 24-25 градусов. Это столько же, сколько было днем ранее, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Между тем, напоминаем, что данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.
По данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 25 градусов.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Днем воздух прогреется до +30+35 °С.
Полный прогноз погоды на 18 июля можно узнать здесь.
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