Температура морской воды в Одессе 18 августа: море немного остыло, но купаться можно

Сегодня, в среду, 18 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению с предыдущим днем море остыло на один градус, тем не менее для купания пригодно.

Однако стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 21 градус.

Кроме того, напоминаем, что специалисты не советуют купаться на четырех курортах Одесской области.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Воздух днем прогреется до +28+30 градусов.