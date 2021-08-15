Специалисты не советуют купаться на 4-х курортах Одесчины – почему?

Пейте смело: вода в одесских бюветах соответствует нормам Вода в бюветах Одессы соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

Таковы результаты санитарно-химических исследований проб подземных вод и очищенной питьевой воды из одесских бюветных комплексов, проведенных в августе 2021 года, сообщают в мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Купаться на одесских пляжах опасно – виноват ливень В связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 22 июля 2021 года, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. ПОДРОБНЕЕ