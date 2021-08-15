Специалисты не советуют купаться на 4-х курортах Одесчины – почему?

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины провели очередной лабораторный анализ морской воды на пляжах Одессы и Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, всего было отобрано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели на 22 пляжах Одессы и области. Результаты исследования показали, что нормам санитарно-микробиологических показателей не соответствует морская вода в четырех курортных зонах: «Солнечная» в Затоке, «Расейка» в Приморском, «Катранка» в Лимане и «Сельский пляж» в Балабановке Белгород-Днестровского района.
Специалисты рекомендуют воздержаться от купания в указанных зонах.
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