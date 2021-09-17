Температура морской воды в Одессе 17 сентября: кто хочет, может искупаться

Сегодня, в пятницу, 17 сентября, температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20 градусов. Отметим, что такая температура держится уже несколько дней.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким образом, купаться в море еще можно.

При этом стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайтаsinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 20 градусов.

По прогнозам, сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +22+24 градусов.