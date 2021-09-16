Погода в Одессе 17 сентября: лето не спешит сдавать позиции

Завтра, в пятницу, 17 сентября, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью +14+16 °С, днем +22+24 °С.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью +11+16 °С, днем +22+27 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.
Фото: Телеграм-канал Odessit