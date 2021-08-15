Температура морской воды в Одессе 15 августа: успейте накупаться

Сегодня, в воскресенье, 15 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напоминаем, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Между тем, напомним, что результаты лабораторного исследования показали, что нормам санитарно-микробиологических показателей не соответствует морская вода в четырех курортных зонах Одесской области: «Солнечная» в Затоке, «Расейка» в Приморском, «Катранка» в Лимане и «Сельский пляж» в Балабановке.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +27+32 градусов.

Ранее одесский эколог показал завораживающее видео с морского дна.