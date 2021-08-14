Температура морской воды в Одессе 14 августа: выходной обещает быть  пляжным

Сегодня, в субботу, 14 августа, температура морской воды у берегов Одессы составит 21-22 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По сравнению со вчерашним днем, море такой же температуры и для купания вполне пригодно.

Между тем, стоит напомнить, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Так, по информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 22 градуса.

Сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Воздух днем прогреется до +27+29 градусов.

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