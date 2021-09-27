Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе

Температура морской воды в Одессе

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 27 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит не более 18 градусов.

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Это на один градус теплее, чем днем ранее, так что любители осенний купаний вполне могут рискнуть.

Вообще такая вода прохладная для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей.

Непрерывное нахождение в такой воде более четырех часов может привести к серьезному переохлаждению.

В любом случае важна и общая погода. Сегодня днем воздух прогреется до +20 градусов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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