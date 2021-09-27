Температура морской воды в Одессе

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 27 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит не более 18 градусов.

Это на один градус теплее, чем днем ранее, так что любители осенний купаний вполне могут рискнуть.

Вообще такая вода прохладная для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей.

Непрерывное нахождение в такой воде более четырех часов может привести к серьезному переохлаждению.

В любом случае важна и общая погода. Сегодня днем воздух прогреется до +20 градусов.