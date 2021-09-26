Погода в Одессе 27 сентября: столбик термометра ползет вниз

Пенсионеры — пенсионерам: будьте добры и активны Как прожить до ста двадцати? Ну или хотя бы до ста? Кто тут владеет волшебным «средством Макропулоса»?.. Задавшись таким вопросом, накануне Международного дня пожилого человека отправились мы в поисках «знающих людей». ПОДРОБНЕЕ

Хобби богатых и знаменитых: куклы, оружие и сыроварение Как оказалось, хобби есть у многих известных людей. Несмотря на насыщенный рабочий график – интервью, съемки, командировки, выступления, – они всегда найдут время для любимого дела. Даже если другим людям это кажется глупым, безумным или скучным. ПОДРОБНЕЕ