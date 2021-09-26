Погода в Одессе 27 сентября: столбик термометра ползет вниз

Завтра, в понедельник, 27 сентября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура: 27 сентября ночью 9-14 °С тепла, днем 15-20 °С. Температура днем будет на 4 градуса ниже, чем была в воскресение, 26 сентября.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +8+13 °С, днем воздух прогреется до +14+21 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото с сайта Одесского городского совета