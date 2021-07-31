Температура моря в Одессе 31 июля: вода теплая, но что с ее качеством?

Сегодня, в субботу, 31 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 22-23 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, что данные разных погодных сервисов могут отличаться.

По информации сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы составляет 23 градуса.

Что касается качества воды, еще недавно сообщалось о превышении гигиенических норм в Лузановке и на 10-й Фонтана.

Но последний анализ проб показал, что качество воды на всех пляжах Одессы и области соответствует нормам.

По прогнозам, сегодня днем в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +30+32 градусов.