Прогноз погоды в Одессе на 31 июля: каким будет последний день месяца

Завтра, в субботу, 31 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северный, днем ​​южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22 °С, днем ​​30-32 °С.

Температура морской воды 22-23 °С.

По Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем ​​южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22 °С, днем ​​30-35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Хорошие новости для любителей купаться в море: проверка качества воды показала, что все пляжи пригодны для купания.

Фото Максим Войтенко