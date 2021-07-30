Прогноз погоды в Одессе на 31 июля: каким будет последний день месяца

Завтра, в субботу, 31 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22 °С, днем 30-32 °С.
Температура морской воды 22-23 °С.
По Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22 °С, днем 30-35 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Хорошие новости для любителей купаться в море: проверка качества воды показала, что все пляжи пригодны для купания.
Фото Максим Войтенко