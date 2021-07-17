Температура моря в Одессе 17 июля: вода что надо!

Сегодня, в субботу, 17 июля, температура морской воды у берегов Одессы составит 24-25 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По сравнению со вчерашним днем температура моря осталась такой же – купаться в море одно удовольствие.
Предупреждаем, что данные сервисов прогноза погоды о температуре морской воды могут расходиться.
Например, по данным сайта sinoptik.ua, сегодня температура морской воды у берегов Одессы +23 градуса.
Температура воздуха днем составит +31+32 °С. На небе переменная облачность. Без осадков.
Полный прогноз погоды на 17 июля можно узнать здесь.
Фото Бориса Бухмана