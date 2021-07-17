Температура моря в Одессе 17 июля: вода что надо!

Температура морской воды в Одессе 14 июля: море достаточно теплое Сегодня, в среду, 14 июля, температура морской воды у одесского побережья составит 23-24 градуса. Днем ранее она была такой же.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ