Погода в Одессе 17 июля: насколько поднимется столбик термометра

Завтра, в субботу, 17 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22 ° С, днем 31-33 °С.
По сравнению с минувшей пятницей температура воздуха стала на один градус выше.
По Одесской области
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22 °С, днем 30-35 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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