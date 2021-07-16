Погода в Одессе 17 июля: насколько поднимется столбик термометра

Завтра, в субботу, 17 июля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22 ° С, днем ​​31-33 °С.

По сравнению с минувшей пятницей температура воздуха стала на один градус выше.

По Одесской области

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22 °С, днем ​​30-35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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