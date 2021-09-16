Температура моря в Одессе 16 сентября: еще не остыло

Сегодня, в четверг, 16 сентября, температура морской воды у одесского побережья составит 19-20 градусов. Такая температура держится уже несколько дней, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Таким образом, купаться в море еще можно.

Напомним, что данные разных погодных сервисов могут различаться.

Как информирует сайт sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 19 градусов.

Что касается качества морской воды, то, по последним данным, на всех одесских пляжах, вода соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Купаться не рекомендуется только на трех пляжах в Затоке.

Также напомним, что сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +21+23 градусов.