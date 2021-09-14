Что показала проверка качества воды на пляжах Одессы и области?

Специалисты проверили морскую воду на 22 пляжах Одессы и области. На трех из них выявили нарушения санитарно-гигиенических норм.

Об этом сообщили в ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

Всего проверили 22 пляжа, на которых отобрали 27 проб морской воды на санитарно химические и 86 проб на санитарно-микробиологические показатели.

Результаты анализов оказались в норме на всех из них, кроме трех пляжей в Затоке:«Центральном», «Солнечном» и «Лиманском».

На этих пляжах купаться не рекомендуется.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, кто и как должен нас информировать, почему морская вода может быть опасной для здоровья?

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