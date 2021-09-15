Температура моря в Одессе 15 сентября: стоит ли купаться?

Сегодня, в среду, 15 сентября, море у берегов Одессы прогреется до 19-20 градусов. По сравнению с предыдущим днем, температура морской воды существенно не изменилась. Для купания это вполне комфортная температура.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей. Но стоит отметить, информация разных погодных сервисов может различаться.

По данным сайта sinoptik.ua, сегодня море у одесских берегов прогреется до 20 градусов.

Также отметим, что качество морской воды на всех одесских пляжах, как показала проверка, соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Исключением стали только три пляжа в Затоке.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Воздух днем прогреется до +22+24 градусов.