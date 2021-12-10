Телекомпания “Суспільне Одеса” проведет сегодня марафон на тему коронавируса

Сегодня, в пятницу, 10 декабря 2021 года, одесская телекомпания “Суспільне Одеса” проведет телемарафон “Красная зона: Постскриптум”, посвященный пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 в Одесской области.
К трансляции присоединится и сайт “Одесская жизнь”.
Когда и где смотреть телемарафон “Красная зона: Постскриптум”?
Телемарафон можно будет посмотреть с 19:00 до 21:00 в телеэфире UA: ОДЕСА, а также в режиме онлайн в соцсетях вещателя. Трансляцию будет вести и сайт “Одесская жизнь” на своей странице в Facebook. Следите за нашими обновлениями!
О чем будет телемарафон “Суспільного Одеса”
В ходе телемарафона планируется обсудить следующие такие темы:
- Насколько активно проходят сегодня проверки соблюдения норм карантина, в том числе правоохранителями?
- Соответствует ли действительности утверждение о том, что каждая новая мутация вируса не ослабляет, как считалось раньше, а лишь усиливает его?
- Как сегодня обстоят дела с тестированием на ковид, кому назначают тесты, делают ли их бесплатно в Одессе и Одесской области и как часто можно делать тест и при каких условиях?
- Как сегодня проходит реабилитация после перенесенного ковида? С чем сталкиваются переболевшие люди и какие бывают осложнения, и соответственно, с чем сталкиваются сами медицинские работники при лечении этих людей?
- Почему сегодня отменена запись к семейным врачам?
Читайте также: Коронавирус в Одесской области 10 декабря: новых случаев все меньше, смертей нет