Телекомпания “Суспільне Одеса” проведет сегодня марафон на тему коронавируса

Коронавирус в Одесской области: 8 декабря выздоровели более 4 тыс человек По состоянию на утро среды, 8 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом и умерших от болезни в Одесской области по сравнению с предыдущими сутками уменьшилось. Зато выздоровевших намного больше. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в Одесской области 7 декабря: 368 новых случаев и 23 смерти По состоянию на утро вторника, 7 декабря 2021 года, согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом и умерших от болезни в Одесской области выросло. Что, впрочем, можно объяснить завершением так называемого “спад выходного дня”, когда в выходные фиксируют меньше случаев. ПОДРОБНЕЕ