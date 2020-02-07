Театральная афиша: куда пойти с ребенком в Одессе?

Подборка культурных мероприятий в городе.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
9 февраля, 12.00 — «Белоснежка и семь гномов»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
8 февраля, 11.00, 13.00 — «Колобок»
9 февраля, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
8 февраля, 12.00 — «Двенадцать месяцев»
9 февраля, 12.00 — «Госпожа Метелица»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
9 февраля, 12.00 — Абонемент №11 «Оркестр для детей»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Фото: pp.userapi.com
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