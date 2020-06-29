Танкер Delfi может стать рифом (видео)

В корпусе танкера Delfi, который в полузатонувшем состоянии находится около одесского пляжа «Дельфин», постепенно превращается в искусственный риф.

Об этом сообщил лидер общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

«За семь месяцев корпус судна, находящийся на границе сред, корродировал до дыр, и утечка незначительного количества загрязнителей может происходить в том числе со стороны, не защищенной бонами», — заявил он, пишет «Думская».

Ранее сообщалось, что из-за утечки нефтепродуктов с этого танкера вход на пляж «Дельфин» снова ограничили.