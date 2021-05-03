Посмотрел на волны: на одесском пляже чудом не смыло в море пьяного смельчака (видео)

Курьезный случай произошел в воскресенье, 2 мая, на одном из пляжей в Одессе: там едва не смыло в море мужчину, решившего испытать судьбу и прогуляться по пирсу в шторм.
По словам очевидцев, снявших «экстремала» на видео, инцидент случился на 13-й станции Большого Фонтана.
Предварительно, мужчина был пьян. Позже он рассказал, что хотел «посмотреть на волны».
«Посейдон», «аквамен», «Ихтиандр соскучился по морю» – так охарактеризовали смельчака пользователи Телеграм-каналов.
Позже мужчину увели с пирса неравнодушные свидетели опасной прогулки, и непоправимого не случилось: «аквамен» практически не пострадал – лишь сильно промок.
Напомним, зимой отважная одесситка нырнула в ледяное море, несмотря на снегопад.
Фото: скриншот с видео, видео Константина Тисовского