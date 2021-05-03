Посмотрел на волны: на одесском пляже чудом не смыло в море пьяного смельчака (видео)

Пасхальный стол: что готовят в разных странах мира? (видео) Пасхальное меню в Украине ассоциируется с куличом, творожной пасхой и крашеными яйцами. Но в других странах в этот день подают на стол совсем другие блюда. ПОДРОБНЕЕ

Последние дни Иисуса: на одесской Молдаванке прошло необычное мероприятие (фоторепортаж, видео) Сегодня, 30 апреля, в Одессе, у здания Одесской Народной церкви в сквере Гамова на углу улиц Мельницкой и Балковской на Молдаванке состоялась реконструкция документального фильма о последних днях Иисуса Христа. Ее показывали в формате авто-кино на местной автопарковке. ПОДРОБНЕЕ