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Посмотрел на волны: на одесском пляже чудом не смыло в море пьяного смельчака (видео)

Посмотрел на волны: на одесском пляже чудом не смыло в море пьяного смельчака (видео)

Курьезный случай произошел в воскресенье, 2 мая, на одном из пляжей в Одессе: там едва не смыло в море мужчину, решившего испытать судьбу и прогуляться по пирсу в шторм.

По словам очевидцев, снявших «экстремала» на видео, инцидент случился на 13-й станции Большого Фонтана.

Предварительно, мужчина был пьян. Позже он рассказал, что хотел «посмотреть на волны».

«Посейдон», «аквамен», «Ихтиандр соскучился по морю» – так охарактеризовали смельчака пользователи Телеграм-каналов.

Позже мужчину увели с пирса неравнодушные свидетели опасной прогулки, и непоправимого не случилось: «аквамен» практически не пострадал – лишь сильно промок.

Напомним, зимой отважная одесситка нырнула в ледяное море, несмотря на снегопад.

Фото: скриншот с видео, видео Константина Тисовского

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