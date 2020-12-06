Ожидание и реальность: Свитолина показала, как проводит время на Канарах (фото)

Одна из ведущих теннисисток мира, уроженка Одессы Элина Свитолина показала, как проводит время на острове Тенерифе (самый большой из числа Канарских островов в Атлантическом океане).

Свитолина поехала на остров для подготовки к новому сезону соревнований. А в своем instagram она выложила для поклонников фото из двух частей. Спортсменка там в купальнике у бассейна, а также уставшая на корте после тренировки.

“Поездка на Тенерифе. Ожидание и реальность”, – подписала свое фото теннисистка.

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла престижный турнир во Франции.