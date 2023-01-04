Свет в Одессе 4 января: отключают по графикам, но есть одно но…

4 января 2023 года в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Но, зачастую, отключения не проводят, если мощность энергосети это позволяет.

Об этом сообщают в ДТЭК Одесские Электросети.

Графики стабилизационных отключений по-прежнему в силе. Но многие одесситы заметили, что свет у них не отключали с Нового года.

Энергетики это поясняют так: “если есть достаточный объем генерации и возможность ее передать, отключения не производятся или в минимальном объеме”.

В целом это говорит о существенном улучшении ситуации в энергосистеме Украины. “Одесская Жизнь” желает своим читателям, чтобы и сегодня, 4 января, свет ни у кого не отключали, или делали это по минимуму.