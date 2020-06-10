Статуя на память: в Одесской области снесли один из последних памятников Ленину

Один из последних в Одесской области памятников Владимиру Ленину снесли в селе Виноградовка Болградского района.

Такое решение принял Виноградовский сельсовет, пишет «Голос Украины».

Памятник, впрочем, оставят в селе в качестве исторического экспоната, как часть истории села.

В начале мая Национальная полиция начала расследование из-за того, что в нескольких селах Одесской области не снесли памятники Ленину. Среди них и памятник из Виноградовки.

А в марте 2020 года в селе Зализничное Болградского района, наоборот, восстановили снесенную статую Ленина. Изваяние советскому вождю в полный рост там теперь красуется на видном месте посреди населенного пункта.

Кстати, первый памятник Ленину после его смерти поставили именно в Одессе. Установили его на территории Судоремонтного завода за деньги рабочих и их силами. Автором выступил мастер-литейщик Федотов. Ильич изготовлен из бронзы и мрамора. По причине своего внешнего вида памятник в народе сразу же стали звать «пауком». Этот первый в мире памятник вождю берегли очень долго, даже неоднократно реставрировали и укрепляли, но потом, конечно, снесли и его — в 2016-ом. Подробнее об этом можно узнать в статье “Лениноповал по-одесски“.

Фото: Думская

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.