В райцентре на Одесчине “воскресили” павшего Ленина (фото)

Изваяние советскому вождю в полный рост там теперь красуется на видном месте посреди населенного пункта.

Об этом сообщают активисты в группе “Декоммунизация. Украина” в Facebook.

“Чем бы еще заняться в карантин? – написали участники организации. – Правильно – реконструировать памятник Ленину. Очень разумное использование средств”.

Как отметили лидеры группы, по этому поводу они уже готовят обращение в Нацполицию.

Фото: “Декоммунизация. Украина” в Facebook

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