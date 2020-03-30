В райцентре на Одесчине “воскресили” павшего Ленина (фото)

В селе Зализничное Болградского района восстановили снесенный накануне памятник Владимиру Ленину.
Изваяние советскому вождю в полный рост там теперь красуется на видном месте посреди населенного пункта.
Об этом сообщают активисты в группе “Декоммунизация. Украина” в Facebook.
“Чем бы еще заняться в карантин? – написали участники организации. – Правильно – реконструировать памятник Ленину. Очень разумное использование средств”.
Как отметили лидеры группы, по этому поводу они уже готовят обращение в Нацполицию.
Фото: “Декоммунизация. Украина” в Facebook
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